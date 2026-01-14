Portugalski fudbaler Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni do kraja sezone

Fudbaler Al Hilala i portugalski reprezentativac Žoao Kanselo igraće do kraja sezone na pozajmici u Barseloni, saopštio je danas katalonski klub.

Kanselo će u Barseloni nositi dres sa brojem dva. Portugalski reprezentativac je već igrao za Barselonu u sezoni 2023/2024. kao pozajmljeni fudbaler Mančester sitija. On je tada za katalonski klub odigrao 42 meča i postigao je četiri gola. Kanselo (31) je pored Barselone, Al Hilala i Mančester sitija igrao i za Bajern, Juventus, Inter, Valensiju i Benfiku. Za reprezentaciju Portugalije nastupio je na 64 utakmice i 12 puta se upisao u listu strelaca.
