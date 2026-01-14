Skoro četvrtina učenika ne može da uradi domaći bez AI: Alarmantni podaci iz škola

Telegraf Biznis/ SCMP
Gotovo svaki učenik u Hongkongu koristi veštačku inteligenciju, ali novi podaci otkrivaju zabrinjavajuću stranu tog trenda.

Prema istraživanju uglednog think tanka Our Hong Kong Foundation, skoro svaki četvrti učenik ne može da završi domaći zadatak bez pomoći AI alata, što otvara ozbiljna pitanja o razvoju samostalnog razmišljanja. Studija je sprovedena među 1.200 nastavnika i učenika osnovnih i srednjih škola u periodu od jula do decembra prošle godine. Rezultati pokazuju da 95 odsto učenika i 91 odsto nastavnika već koristi AI u nastavi, najčešće kroz otvorene međunarodne aplikacije
