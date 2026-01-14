Za vikend preokret vremena: Evo o čemu je reč i zašto će baš ova pojava učiniti vreme u Srbiji ledenim

Telegraf pre 36 minuta
Za vikend preokret vremena: Evo o čemu je reč i zašto će baš ova pojava učiniti vreme u Srbiji ledenim

Otopllilo je i sneg se intenzivno topli, a već sada u centralnoj Srbiji je 10 stepeni, u Beogradu je 8.

I dalje je hladno na severu Vojvodine, a nakon jutarnjih -4, u Subotici je trenutno 2°C. Relativno toplo vreme očekuje se u Srbiji sve do petka. Maksimalna temperatura biće do 12, u Beogradu do 10 stepeni. Sneg će se intenzivno otapati u nizijama, pa se preporučuje veliki oprez, kako zbog veće količine vode, tako i zato što će biti veoma klizavo. Dobra vest je da će i minimalne temperature biti u većini predela u plusu, pa se ne očekuje formiranje leda. Za vikend
