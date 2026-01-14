Čeka se Tramp: Pentagon spreman da izvrši naređenja u vezi sa Grenlandom

Čeka se Tramp: Pentagon spreman da izvrši naređenja u vezi sa Grenlandom

AMERIČKA vojska je spremna da izvrši naređenja predsednika SAD Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom u bilo kom trenutku kada se za to ukaže potreba, izjavio je portparol Ministarstva rata SAD Kingsli Vilson za Sputnjik.

Ilustracija V. N. Pentagon još nije doneo nikakve odluke o promeni nivoa borbene gotovosti američkih snaga na Grenlandu, dodao je Vilson. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je ranije od Danske da se odmah povuče sa Grenlanda. Američki kongresmen Ted Liju (demokrata) pozvao je 11. januara vojsku zemlje da ne posluša Trampova naređenja o napadu na Grenland ukoliko američki lider odluči da to učini. Danski ministar odbrane Troels Lund
