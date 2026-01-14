Denver na pogon Džamala Mareja! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Košarkaši Denvera slavili su kao gosti u Nju Orleansu (122:116), u meču NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP Denver je bio u problemima pred poslednju četvrtinu, pošto nisu baš najbolje izgledali, imali su zaostatak a pritom su jako loši bili na skoku u tom periodu. Marej je ubacio 12 poena u poslednjoj četvrtini i primakao Denver domaćinu, dok je 39 sekundi pre kraja Votson postigao koš pri nerešenom rezultatu i tako odveo momke iz Kolorada ka još jednoj velikoj pobedi ostvarenoj bez Nikole Jokića. Marej je bio i najefikasniji sa 35 poena i devet