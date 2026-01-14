Denver na pogon Džamala Mareja! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Večernje novosti pre 1 sat
Denver na pogon Džamala Mareja! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Košarkaši Denvera slavili su kao gosti u Nju Orleansu (122:116), u meču NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP Denver je bio u problemima pred poslednju četvrtinu, pošto nisu baš najbolje izgledali, imali su zaostatak a pritom su jako loši bili na skoku u tom periodu. Marej je ubacio 12 poena u poslednjoj četvrtini i primakao Denver domaćinu, dok je 39 sekundi pre kraja Votson postigao koš pri nerešenom rezultatu i tako odveo momke iz Kolorada ka još jednoj velikoj pobedi ostvarenoj bez Nikole Jokića. Marej je bio i najefikasniji sa 35 poena i devet
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Jovićeva jedinica za kec u Majamiju – nova pobeda Denvera bez Jokića

Jovićeva jedinica za kec u Majamiju – nova pobeda Denvera bez Jokića

Sputnik pre 17 minuta
Denveru i ne ide loše bez Jokića: Peta pobeda Nagetsa, Jović neprimetan u trijumfu Majamija

Denveru i ne ide loše bez Jokića: Peta pobeda Nagetsa, Jović neprimetan u trijumfu Majamija

Dnevnik pre 12 minuta
Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza (VIDEO)

Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Dončić i LeBron zapalili Los Anđeles! Lejkersi prekinuli lošu seriju, "Kralj" briljira i u 42. godini! (video)

Dončić i LeBron zapalili Los Anđeles! Lejkersi prekinuli lošu seriju, "Kralj" briljira i u 42. godini! (video)

Kurir pre 1 sat
Lebron "promašio" tripl-dabl, Kari šutirao kao "amater" VIDEO

Lebron "promašio" tripl-dabl, Kari šutirao kao "amater" VIDEO

B92 pre 47 minuta
NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

Nedeljnik pre 2 sata
Majami umalo prokockao plus 20, Joviću mala minutaža

Majami umalo prokockao plus 20, Joviću mala minutaža

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATanjugNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati meč Evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija – Izrael?

Kad i gde možete gledati meč Evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija – Izrael?

Danas pre 27 minuta
Kako je Porto “pobedio” Lisabon?

Kako je Porto “pobedio” Lisabon?

Sportske.net pre 27 minuta
Srbija u „grupi smrti“ traži prolaz: Sve što treba da znate o Prvenstvu Evrope za rukometaše

Srbija u „grupi smrti“ traži prolaz: Sve što treba da znate o Prvenstvu Evrope za rukometaše

Danas pre 2 minuta
(Video) "Je** se" Trampa demonstrant nazvao "pokroviteljem pedofila", on ga psovao i pokazao mu srednji prst

(Video) "Je** se" Trampa demonstrant nazvao "pokroviteljem pedofila", on ga psovao i pokazao mu srednji prst

Blic pre 17 minuta
Najtraženiji trener na svetu: Ova tri velikana su moguće destinacije za Alonsa!

Najtraženiji trener na svetu: Ova tri velikana su moguće destinacije za Alonsa!

Hot sport pre 12 minuta