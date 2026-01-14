Iranska revolucionarna garda: Na vrhuncu smo naše borbene gotovosti

IRANSKE zalihe raketa povećane su od dvanaestodnevnog rata sa Izraelom prošle godine, izjavio je komandant Vazduhoplovnih snaga Revolucionarne garde, Madžid Musavi, preneli su državni mediji.

Foto: Tanjug/Sepahnews via AP -Na vrhuncu smo naše borbene spremnosti, rekao je Musavi, prenosi Rojters. On je naveo da je ratna šteta sanirana i da je proizvodnja vazduhoplovnih snaga Revolucionarne garde u više oblasti sada veća nego pre juna 2025. godine. On je to izjavio nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućoj intervenciji usred protesta u Iranu. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom