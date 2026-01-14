"Recite Danskoj..." Udarna poruka Trampa NATO-u samo nekoliko sati pred sastanak o Grenlandu!

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp uputio je poruku oko Grenlanda na svojoj društvenoj mreži Truth Social, samo nekoliko sati pre zakazanog sastanka državnog sekretara SAD Marka Rubija i američkog potpredsednika Džeja Di Vensa sa ministrom spoljnih poslova Danske Larsom Lekeom Rasmusenom i šeficom diplomatije Grenlanda Vivijan Mocfeldt u Beloj kući.

Foto: Tanjug/AP/Profimedia - NATO: Recite Danskoj da se odmah gube odatle, SADA! Dve pseće zaprege to neće rešiti! Samo Sjedinjene Američke Države mogu!!! Danska obaveštajna služba je prošle godine upozorila na ruske i kineske vojne ciljeve u odnosu na Grenland i Arktik - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social. Tramp je uz komentar podelio članak u kome se navodi da je Danska obaveštajna služba prošle godine upozorila na ruske i kineske vojne ciljeve i