Koliko autofagija pomaže u skidanju kilograma?

I šta se zapravo dešava u organizmu tokom perioda bez hrane

Pre traženja bilo kakvih odgovora, pokušaj adekvatnog prevoda „fastinga“ čini se suvišan ili uzaludan, jer je ovaj termin, a koji definiše način ishrane, već postao prilično odomaćen. Mnogi bi ga verovatno pre svrstali u vrstu dijete, nutricionistički trend, marketinški trik ili efikasno „resetovanje“ metabolizma. A kako smo svakodnevno pod izazovom odluka koje često nisu zasnovane na dokazima i nauci već veštom manipulativnom propagandom, logično je postaviti