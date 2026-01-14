Dačić: Vanredna situacija u osam opština

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je jutros da je snabdevanje strujom u Srbiji relativno stabilizovano i normalizovano, dodajući da je vanredna situacija i dalje na snazi u osam lokalnih samouprava.

“Vanredna situacija je ukinuta u Prijepolju i u Loznici, tako da je sada i dalje na snazi u Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Majdanpeku, Sjenici, Ivanjici i na delu teritorije opštine Lučani”, rekao je Dačić. On je naveo i da je obezbeđeno ukupno 19 agregata veće snage, koji omogućavaju da sistem može da funkcioniše, odnosno da ljudi imaju struje. Ministarstvo unutrašnjih poslova je, prema rečima Dačića, od 4. januara imalo ukupno 133 intervencije usled