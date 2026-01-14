Mediji: Šumokradice iz Podujeva pucale na srpsku policiju iz Kuršumlije

Vesti online pre 56 minuta  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Mediji: Šumokradice iz Podujeva pucale na srpsku policiju iz Kuršumlije

U ataru sela Parada u opštini Kuršumliji danas je došlo do pucnjave, a prema prvim informacijama nema povređenih, saznaje Tanjug. Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja.

Beogradski mediji prenose da su uz samu administrativnu liniju, šumokradice sa područja Podujeva, pucale na pripadnike policije i radnike javnog preduzeća koji su bili angažovani na čišćenju snega. Kako se navodi, na tom području trenutno su prisutne veće snage policije.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Šumokradice pucale na policiju kod Kuršumlije

Šumokradice pucale na policiju kod Kuršumlije

Radio 021 pre 56 minuta
Šumokradice sa područja Podujeva pucale na policiju kod Kuršumlije

Šumokradice sa područja Podujeva pucale na policiju kod Kuršumlije

Danas pre 2 sata
Pucnjava u kuršumlijskom selu Parada, nema povređenih

Pucnjava u kuršumlijskom selu Parada, nema povređenih

NIN pre 1 sat
Pucnjava kod Kuršumlije, šumokradice napale policiju

Pucnjava kod Kuršumlije, šumokradice napale policiju

Newsmax Balkans pre 1 sat
Albanci pucali na srpsku policiju kod Kuršumlije

Albanci pucali na srpsku policiju kod Kuršumlije

Politika pre 1 sat
Šumokradice pucale na policiju kod Kuršumlije

Šumokradice pucale na policiju kod Kuršumlije

N1 Info pre 2 sata
Albanske šumokradice pucale na srpsku policiju kod Kuršumlije

Albanske šumokradice pucale na srpsku policiju kod Kuršumlije

Jugmedia pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugKuršumlijaPodujevoSnegvestiPolicijahronika

Regioni, najnovije vesti »

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „Šumadija“ obeležilo krsnu slavu

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „Šumadija“ obeležilo krsnu slavu

Serbian News Media pre 11 minuta
Kragujevac dobio prvu bebu u Novoj godini po julijanskom kalendaru

Kragujevac dobio prvu bebu u Novoj godini po julijanskom kalendaru

Serbian News Media pre 5 minuta
Vasojević za BIZcast: Koja dokumenta su dokaz o vlasništvu nekretnine VIDEO

Vasojević za BIZcast: Koja dokumenta su dokaz o vlasništvu nekretnine VIDEO

B92 pre 10 minuta
Rođena prva beba u Novoj godini po julijanskom kalendaru u Kragujevcu

Rođena prva beba u Novoj godini po julijanskom kalendaru u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 26 minuta
Obeležena krsna slava Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara „Šumadija“

Obeležena krsna slava Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara „Šumadija“

Glas Šumadije pre 20 minuta