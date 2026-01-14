Mediji: Šumokradice iz Podujeva pucale na srpsku policiju iz Kuršumlije
Vesti online pre 56 minuta | Sputnjik, Vesti online (M. B.)
U ataru sela Parada u opštini Kuršumliji danas je došlo do pucnjave, a prema prvim informacijama nema povređenih, saznaje Tanjug. Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja.
Beogradski mediji prenose da su uz samu administrativnu liniju, šumokradice sa područja Podujeva, pucale na pripadnike policije i radnike javnog preduzeća koji su bili angažovani na čišćenju snega. Kako se navodi, na tom području trenutno su prisutne veće snage policije.