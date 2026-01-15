Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode u Beogradu, tri osobe lakše povređene

B92 pre 10 minuta
Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode u Beogradu, tri osobe lakše povređene

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, saopšteno je iz službe hitne pomoći za Tanjug.

Svi povređeni zbrinuti su na licu mesta, a većina njih se žalila na bol u vratu. Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 121 intervenciju, od kojih je 14 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i srčani bolesnici.
