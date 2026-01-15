"Ratno stanje" na ulicama Mineapolisa: Policajac upucao migranta - građani zapalili grad FOTO/VIDEO

Federalni policajac pucao je ilegalnom imigrantu iz Venecuele u nogu u Mineapolisu, nakon što ga je on napao prilikom pokušaja zaustavljanja u saobraćaju, saopštilo je danas američko Ministarstvo unutrašnje bezbednosti.

Ministarstvo je saopštilo da se pucnjava dogodila neposredno pre 19 sati po lokalnom vremenu, prenosi NBC njuz. "U pokušaju da izbegne hapšenje, počinilac je pobegao sa mesta događaja svojim vozilom i udario u parkirani automobil. Počinilac je zatim pobegao peške", navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da je imigrant napao policajca, nakon što ga je on sustigao pešice, jer se opirao hapšenju, nakon čega su dve osobe izašle iz obližnje kuće i napale