Astronauti krenuli ka Zemlji u prvoj medicinskoj evakuaciji iz svemira

Beta pre 12 minuta

Astronaut kome je potrebna lekarska nega napustio je Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) u orbiti oko Zemlje sa tri člana posade u sredu u prvoj medicinskoj evakuaciji u istoriji američke Agencije za svemir NASA.

Četvoro astronauta - jedna žena i tri muškarca koji se vraćaju - iz SAD, Rusije i Japana, očekuju na spuštanje u Tihi oekan u blizini San Dijega u Kaliforniji u četvrtak ujutru letelicom SpejsIks. Odluka o medicinskoj ecvakuaciji je skratila njihovboravak u ISS za više od mesec dana.

Astronautkinja NASA-e Zina Kardman je uoči povratka rekla da je "nije iznenadilo je koliko se dobro ova posada ujedinila kao porodica da pomažemo jedni drugima".

Zvaničnici su prošle nedelje odbili da identifikuju astronauta kome je potrebna pomoć lekara niti su otkrili šta je zdravstveni problem.

Bolesni astronaut je "stabilan, bezbedan i dobro zbrinut", rekao je ove nedelje odlazeći komandant ISS Majk Finke. Evakuacija je "odlučena da bi se omogućilo da se odgovarajuće medicinske procene obavi na Zemlji, gde postoji pun spektar dijagnostičkih mogućnosti", kazao je on.

Lansirani u avgustu, Kardman, Finke, Japanka Kimija Jui i Rus Oleg Platonov trebalo je da ostanu na svemirskoj stanici do kraja februara. Ali 7. januara, NASA je naglo otkazala svemirsku šetnju Kardmana i Finkea sledećeg dana i kasnije objavila rani povratak posade.

Zvaničnici su rekli da zdravstveni problem nije povezan sa pripremama za svemirsku šetnju ili drugim operacijama na stanici, ali nisu izneli detalje, pozivajući se na privatnost podataka pacijenta. Naglasili su da se ipak ne radi o vanrednoj situaciji.

NASA je saopštila da će se pridržavati istih procedura sletanja, sa uobičajenim asortimanom medicinskih stručnjaka na brodu za spasavanje koji će strionaute preuzeti u Tihom Okeanu. Biće je to još jedan povratak posade SpejsIks-a usred noći, manje od 11 sati po odvajanju te letelice od Svemirske stanice. NASA je saopštila da još nije poznato koliko brzo će svi astrionauti biti prevezeni iz Kalifornije u Hjuston, sedište Džonsonovog svemirskog centra i baze za astronaute.

Jedan američki i dva ruska astronauta ostaju u orbitalnoj laboratoriji ISS, samo mesec i po dana od početka njihove osmomesečne misije koja je počela lansiranjem rakete Sojuz iz Kazahstana. NASA i SpejsIks rade na pomeranju termina lansiranja nove četvoročlane posade iz Floride, koje je trenutno planirano za sredinu februara.

Kompjutersko modeliranje predviđalo je medicinsku evakuaciju sa svemirske stanice svake tri godine, ali NASA nije imala nijednu takvu akciju za svojih 65 godina letova ljudi u svemir. Rusi nisu bili te sreće. Godine 1985, sovjetski kosmonaut Vladimir Vasjutin oboleo je od ozbiljne infekcije ili srodne bolesti u sovjetskoj svemirskoj stanici Saljut 7 što je dovelo do prevremenog povratka. Nekoliko drugih sovjetskih kosmonauta suočilo se sa manje ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su skratili njihove letove.

Ovo sada je bio prvi svemirski let za Kardmana, 38-godišnjeg biologa i polarnog istraživača koji nije izašao u svemirsku šetnju, kao i za Platonova, 39-godišnjeg bivšeg pilota lovačkog aviona ruskog Ratnog vazduhoplovstva koji je zbog zdravstvenog problema morao da čeka nekoliko godina da bi stigao i u svemir. Kardman je trebalo da bude lansiran prošle godine, ali je let odložen da bi se napravilo mesta za povratak NASA-inih Buča Vilmora i Suni Vilijams, koji su zaglavili skoro godinu dana u Svemirskoj stanici zbog problema sa Boingovom kapsulom.

Finke (58), penzionisani pukovnik Ratnog vazduhoplovstva SAD, i Jui (55), penzionisani pilot lovaca Japanskih snaga vazduhoplovstva, višestruki su svemirski letači. Finke je proveo godinu i po u orbiti Zemlje tokom četiri misije i izveo je devet svemirskih šetnji na prethodnim letovima, što ga čini jednim od NASA-inih najboljih. Prošle nedelje, Jui je proslavio svoj 300. dan u svemiru tokom dva boravka u Stanici, prikazujući zapanjujuće poglede na Zemlju, uključujući japanski planinu Fudži i zadivljujuće aurore.

"Želim da to čvrsto urežem u srce", rekao je Jui na društvenoj platformi X.

Zvaničnici NASA-e su rekli da je rizičnije ostaviti astronauta u svemiru bez odgovarajuće medicinske pomoći još mesec dana, nego privremeno smanjiti posadu Svemirske stanice za više od polovine. Dok SpejsIks ne doveze novu posadu, NASA je saopštila da će morati da se odrekne svih rutinskih ili čak i hitnih svemirskih šetnji što je posao za dve osobe koji zahteva pomoć posade unutar orbitalnog kompleksa.

Medicinska evakuacija je prva velika odluka novog administratora NASA-e, Džareda Isakmana. Taj milijarder i osnivač kompanije za obradu plaćanja i dvostruki svemirski letač, preuzeo je najvišu funkciju agencije u decembru.

"Zdravlje i dobrobit naših astronauta su uvek i biće naš najveći prioritet", rekao je Isakman objavljujući odluku prošle nedelje.

(Beta, 15.01.2026)