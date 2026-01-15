Beograd u pokretu: MMF ne dolazi zbog građana, već zbog neodgovorne politike vlasti

Beta pre 29 minuta

  Organizacija Beograd u pokretu ocenila je danas da je dolazak Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u nadzor nad finansijama Grada Beograda, dobra vest za građane, jer je očigledno da gradska vlast nije poštovala domaće zakone, fiskalna pravila i osnovne principe odgovornog upravljanja javnim novcem.

Kako je rekao Nikola Radin, izvršni direktor organizacije i ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, obaveze gradskih javnih preduzeća premašuju 150 miliona evra, dok se istovremeno povećava i dug Grada Beograda prema poslovnim bankama.

"Činjenica da MMF mora da uvede nadzor nad finansijama Beograda predstavlja jasan dokaz institucionalnog sloma na lokalnom nivou. Da su zakoni Srbije poštovani, da su zaduženja bila planirana u skladu sa propisima i da su javne nabavke sprovođene transparentno, ne bi bilo potrebe za spoljnim međunarodnim nadzorom", rekao je Radin.

U saopštenju je navedeno da je Beograd u pokretu, kao i druge organizacije civilnog društva, mesecima i godinama unazad upozoravali na prekomerna zaduženja gradskih javnih preduzeća, netransparentno trošenje novca i sumnje na nameštene tendere, bez ikakve reakcije nadležnih institucija.

"Umesto kontrole i odgovornosti, usledilo je novo zaduživanje, čije posledice danas direktno osećaju građani kroz rast cena komunalnih usluga i izostanak ulaganja u infrastrukturu", dodao je Radin.

(Beta, 15.01.2026)

Povezane vesti »

Jovanović (CLS): Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a

Jovanović (CLS): Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a

Beta pre 19 minuta
BLOG UŽIVO „Da li je taj kružni tok od čoveka ugrozio republički budžet“: Šapić glavna tema u Skupštini zbog nadzora koji MMF…

BLOG UŽIVO „Da li je taj kružni tok od čoveka ugrozio republički budžet“: Šapić glavna tema u Skupštini zbog nadzora koji MMF uvodi Beogradu

Nova pre 14 minuta
Jovanović: „Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a zbog sumnji u loše finansije i zaduživanje“

Jovanović: „Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a zbog sumnji u loše finansije i zaduživanje“

Serbian News Media pre 59 minuta
Jovanović (CLS): Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a

Jovanović (CLS): Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a

Serbian News Media pre 19 minuta
Beograd u pokretu: MMF ne dolazi zbog građana, već zbog neodgovorne politike vlasti

Beograd u pokretu: MMF ne dolazi zbog građana, već zbog neodgovorne politike vlasti

Serbian News Media pre 29 minuta
Beograd u pokretu: MMF ne dolazi zbog građana, već zbog neodgovorne vlasti

Beograd u pokretu: MMF ne dolazi zbog građana, već zbog neodgovorne vlasti

Danas pre 1 sat
Jovanović (CLS): Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda obuhvatiće poslovanje javnih preduzeća

Jovanović (CLS): Nadzor MMF-a nad budžetom Beograda obuhvatiće poslovanje javnih preduzeća

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MMF

Ekonomija, najnovije vesti »

Ćulibrk o minusu u državnoj kasi u decembru: To govori kako se u ovoj zemlji vode javne finansije, kao da će sutra smak sveta…

Ćulibrk o minusu u državnoj kasi u decembru: To govori kako se u ovoj zemlji vode javne finansije, kao da će sutra smak sveta

N1 Info pre 39 minuta
Čadež: U Berlinu o saradnji sa Nemačkom, u fokusu energetika, IT, geopolitika

Čadež: U Berlinu o saradnji sa Nemačkom, u fokusu energetika, IT, geopolitika

RTV pre 54 minuta
Košarkaški savez Srbije dobio 177 miliona dinara iz budžetske rezerve

Košarkaški savez Srbije dobio 177 miliona dinara iz budžetske rezerve

Nova ekonomija pre 34 minuta
Jovanović (CLS): Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a

Jovanović (CLS): Budžet Beograda pod nadzorom MMF-a

Beta pre 19 minuta
Najsigurnije aviokompanije u Evropi i svetu za 2026. godinu

Najsigurnije aviokompanije u Evropi i svetu za 2026. godinu

Kamatica pre 19 minuta