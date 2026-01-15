Beograd u pokretu: MMF ne dolazi zbog građana, već zbog neodgovorne politike vlasti

Organizacija Beograd u pokretu ocenila je danas da je dolazak Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u nadzor nad finansijama Grada Beograda, dobra vest za građane, jer je očigledno da gradska vlast nije poštovala domaće zakone, fiskalna pravila i osnovne principe odgovornog upravljanja javnim novcem.

Kako je rekao Nikola Radin, izvršni direktor organizacije i ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, obaveze gradskih javnih preduzeća premašuju 150 miliona evra, dok se istovremeno povećava i dug Grada Beograda prema poslovnim bankama.

"Činjenica da MMF mora da uvede nadzor nad finansijama Beograda predstavlja jasan dokaz institucionalnog sloma na lokalnom nivou. Da su zakoni Srbije poštovani, da su zaduženja bila planirana u skladu sa propisima i da su javne nabavke sprovođene transparentno, ne bi bilo potrebe za spoljnim međunarodnim nadzorom", rekao je Radin.

U saopštenju je navedeno da je Beograd u pokretu, kao i druge organizacije civilnog društva, mesecima i godinama unazad upozoravali na prekomerna zaduženja gradskih javnih preduzeća, netransparentno trošenje novca i sumnje na nameštene tendere, bez ikakve reakcije nadležnih institucija.

"Umesto kontrole i odgovornosti, usledilo je novo zaduživanje, čije posledice danas direktno osećaju građani kroz rast cena komunalnih usluga i izostanak ulaganja u infrastrukturu", dodao je Radin.