PKS: Rok za prijavu poslodavaca za dualno obrazovanje produžen do kraja januara

Beta pre 1 sat

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je danas da je produžila rok za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje do 31. januara, čime se, kako je istaknuto, kompanijama daje dodatno vreme da sagledaju svoje potrebe, izaberu odgovarajuće obrazovne profile i donesu odluku o učešću u obrazovanju budućih kadrova za školsku 2026/2027. godinu.

"Poslodavci će imati priliku da se prijave za realizaciju dualnog obrazovanja do kraja januara, čime im omogućavamo da planiraju razvoj ljudskih resursa u skladu sa svojim poslovnim potrebama", navela je rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS Mirjana Kovačević, saopštila je PKS.

Ona je dodala da se za školsku 2026/2027. godinu za dualni model obrazovanja već prijavio značajan broj kompanija, među kojima su i one koje se po prvi put uključuju u realizaciju ovog sistema školovanja.

Kako je navela, u prethodnom periodu PKS je intenzivno radila na identifikaciji potreba privrede za kvalifikovanom radnom snagom.

"Kroz kampanju animiranja poslodavaca, predstavnici PKS održali su veliki broj individualnih sastanaka sa zainteresovanim kompanijama, kao i niz informativnih sesija u gradovima širom Srbije", podsetila je Kovačević.

Kao rezultat tih aktivnosti, podneto je više stotina izjava o spremnosti za učešće u dualnom obrazovanju.

"Privreda je iskazala najveće interesovanje za obrazovanje učenika po dualnom modelu u oblastima mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, trgovine, kao i turizma i ugostiteljstva", istakla je Kovačević.

Prema njenim rečima, uključivanjem u dualno obrazovanje poslodavci dobijaju priliku da obrazuju kvalifikovan i praktično obučen kadar u skladu sa sopstvenim potrebama, spreman da se odmah po završetku školovanja uključi u radni proces.

Na taj način, kako je naglasila, značajno se smanjuju troškovi dodatne obuke zaposlenih, što privreda prepoznaje kao jednu od ključnih prednosti dualnog obrazovanja.

Poslodavci se za uključivanje u dualno obrazovanje mogu prijaviti putem veb-portala PKS, gde u nekoliko koraka mogu da kreiraju profil kompanije i podnesu prijavu za učešće u tom obrazovnom modelu.

Učenici koji se školuju po dualnom modelu, u zavisnosti od obrazovnog profila, deo nastavnog procesa provode u kompanijama, gde stiču praktična znanja, radne navike i uvid u realno poslovno okruženje.

Takav pristup, kako su istakli iz PKS, doprinosi jačanju poverenja između učenika i poslodavaca i često predstavlja osnov za nastavak saradnje nakon završetka školovanja.

Za školsku 2026/2027. godinu u okviru dualnog obrazovanja u ponudi se nalaze 93 obrazovna profila iz 12 područja rada, navedeno je u saopštenju.

(Beta, 15.01.2026)