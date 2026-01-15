Studenti i profesori na skupu podrške profesorki Jeleni Kleut u Novom Sadu

Studenti, profesori i građani okupili su se danas ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu kako bi dali podršku profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut, povodom njene žalbe na to što Senat prethodno nije doneo odluku o njenom izboru u zvanje redovne profesorke.

Oni stoje ispred zgrade i čekaju odluku proširenog Senata o njenoj žalbi.

Na skup su pozvali studenti u blokadi Filozofskog fakulteta i akademska mreža Slobodan univerzitet.

Pojedini nose transparente na kojima piše "Dekani, glasajte za pravdu“ i „Politički revanšizam uzdržanih dekana“.

Studenti su poručili članovima proširenog Senata da glasaju “po akademskim procedurama a ne po političkoj lojalnosti”, kako profesorka Kleut ne bi ostala bez posla.

“Hvala Vam na znanju, podršci i razumevanju. Red je na nas da se odužimo, ne damo Vas!”, napisali su studenti u objavi na društvenim mrežama.

Do sada je 1200 profesora potpisalo otvoreno pismo podrške koleginici Kleut u kojem su zahtevali od proširenog Senata da zaustave “politički revanšizam”, „očigledna diskriminacija“ i „svojevrsni mobing“ prema profesorki i da usvoje njenu žalbu, kako ne bi izgubila posao i da bi univerzitet zaštitio autonomiju.

Podsetili su članove proširenog Senata da je zaštita akademskog integriteta i autonomije univerziteta njihova dužnost po Zakonu o visokom obrazovanju Srbije, kao i po Statutu Univerziteta u Novom Sadu.

Senat Univerziteta u Novom Sadu u novembru nije doneo odluku o izboru profesorke Kleut u zvanje redovne profesorke, iako su sva fakultetska i univerzitetska nadležna tela prethodno dala pozitivno mišljenje o njenom izboru.

Akademska mreža Slobodan univerzitet navela je da je Senat to učinio „uz ozbiljno kršenje procedura i ugrožavanje akademske autonomije“.

Ocenili su da je reč o pokušaju režima da se "osveti“ Kleut jer je sve vreme aktivno podržavala studentske proteste i akademsku solidarnost.

Upozorili su da takva odluka može imati dugoročne posledice po akademsku zajednicu, studente i celokupan sistem visokog obrazovanja.

Smiljana Milinkov, šefica Odseka za medijske studije na kojem radi i profesorka Kleut, kazala je ranije da Kleut samo u ovom semestru drži nastavu iz šest predmeta, te da koordiniše program Komunikologija i odnosi s javnošću.

Dodala je i da Kleut vodi realizaciju dve stručne prakse za studente, kao i da je mentorka studentima na osnovnim i master studijama te na doktorskim studijama.

“Ukoliko se ne nađe rešenje za njen dalji rad na Filozofskom fakultetu, programi Žurnalistike, Komunikologije i odnosa s javnošću, kao i Kulturologija biće ugroženi, a potencijalno se ugrožava i veliki broj studenata na ovim smerovima”, kazala je Milinkov.