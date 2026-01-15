(Foto) Više silovitih sudara na Pupinovom mostu! Vozila smrskana, saobraćaj obustavljen

Blic pre 1 sat
(Foto) Više silovitih sudara na Pupinovom mostu! Vozila smrskana, saobraćaj obustavljen

U sudarima su učestvovale teretna i putnička vozila; jedan automobil je potpuno oštećen Broj povređenih i ukupan obim štete još uvek nisu poznati Na kraju Pupinovog mosta oko 7 časova došlo je do više saobraćajnih nezgoda, jedna osoba povređena, nezvanično saznaje "Blic".

Zbog saobraćajnih nesreća na Pupinovom mostu policija je obustavila saobraćaj u smeru od Zemuna ka Borči, što je dovelo do formiranja kolona. Kako se navodi na stranici serbia_live, uočena su dva udesa jedan za drugim na Pupinovom mostu u smeru ka Borči. - Jako klizav kolovoz - navodi se ispod objave. Kako se može videti na fotografijama u sudarima su učestvovala i teretna i putnička vozila. Jedan automobil je potpuno smrskan. Na deonici puta kod poznatog hotela
