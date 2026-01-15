Moguća onlajn nastava u drugom polugodištu: Oglasio se Dejan Vuk Stanković, ministarstvo priprema plan B ako potraje vanredna situacija

Blic pre 55 minuta
Moguća onlajn nastava u drugom polugodištu: Oglasio se Dejan Vuk Stanković, ministarstvo priprema plan B ako potraje vanredna…

Plan B podrazumeva privremenu primenu onlajn nastave, po uzoru na praksu tokom pandemije.

Vanredna situacija trenutno je na snazi u osam lokalnih samouprava, a juče je ukinuta u Prijepolju, Loznici i Valjevu. Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete, izjavio je danas da je plan da se u školama u pojedinim opštinama, ako potraje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda, uvede onlajn nastava na početku drugog polugodišta. Dejan Vuk Stanković je rekao da je ministarstvo formiralo Radnu grupu koja koordinira sa direktorima škole, školskim upravama i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ministar prosvete: Ako u nekim opštinama potraje vanredna situacija, u školama onlajn nastava

Ministar prosvete: Ako u nekim opštinama potraje vanredna situacija, u školama onlajn nastava

Insajder pre 29 minuta
Ministar: Ako potraje vanredna situacija, uvodi se onlajn nastava

Ministar: Ako potraje vanredna situacija, uvodi se onlajn nastava

Nedeljnik pre 59 minuta
Ministar prosvete: Moguća onlajn nastava zbog vanredne situacije u sedam opština

Ministar prosvete: Moguća onlajn nastava zbog vanredne situacije u sedam opština

Nedeljnik pre 19 minuta
Dejan Vuk Stanković o drugom polugodištu: Moguća onlajn nastava zbog vanredne situacije u sedam opština

Dejan Vuk Stanković o drugom polugodištu: Moguća onlajn nastava zbog vanredne situacije u sedam opština

Danas pre 20 minuta
Moguća onlajn nastava u sedam opština zbog vanredne situacije

Moguća onlajn nastava u sedam opština zbog vanredne situacije

Nova pre 19 minuta
Ministar prosvete: Moguća onlajn nastava zbog vanredne situacije u sedam opština

Ministar prosvete: Moguća onlajn nastava zbog vanredne situacije u sedam opština

Serbian News Media pre 34 minuta
Stanković: Ako u nekim opštinama potraje vanredna situacija, u školama onlajn nastava

Stanković: Ako u nekim opštinama potraje vanredna situacija, u školama onlajn nastava

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosvetePrijepoljeValjevoLoznicavanredna situacijaPandemijaDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Švarm: Emisija Informera sa snimcima praćenja predstavlja protivpravno zastrašivanje ljudi

Švarm: Emisija Informera sa snimcima praćenja predstavlja protivpravno zastrašivanje ljudi

Cenzolovka pre 39 minuta
Radnici u kulturi degradirani nakon udluke Vlade

Radnici u kulturi degradirani nakon udluke Vlade

Mašina pre 29 minuta
Do sada 1.200 profesora potpisalo pismo podrške profesorki Jeleni Kleut, danas skup podrške

Do sada 1.200 profesora potpisalo pismo podrške profesorki Jeleni Kleut, danas skup podrške

Insajder pre 39 minuta
Do sada 1.200 profesora potpisalo pismo podrške profesorki Jeleni Kleut

Do sada 1.200 profesora potpisalo pismo podrške profesorki Jeleni Kleut

N1 Info pre 44 minuta
Ministar prosvete: Ako u nekim opštinama potraje vanredna situacija, u školama onlajn nastava

Ministar prosvete: Ako u nekim opštinama potraje vanredna situacija, u školama onlajn nastava

Insajder pre 29 minuta