"Napustite Iran!" Hitno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova: Ovo je poruka svim državljanima Srbije

Blic pre 4 sati
"Napustite Iran!" Hitno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova: Ovo je poruka svim državljanima Srbije
U svetlu mogućnosti vojne operacije, međunarodne zajednice apelovale su na svoje građane da izbegavaju putovanja u Iran Za dodatne informacije, građanima se preporučuje da se pravovremeno obrate lokalnim konzulatima i ambasadama Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je danas sve srpske državljane koji se nalaze u Iranu da napuste zemlju, a one koji planiraju da putuju da odustanu od putovanja, zbog pogoršane bezbednosne situacije i povećanog rizika po ličnu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp preti da napadne zemlju koja proizvodi tri puta više nafte od Venecuele

Tramp preti da napadne zemlju koja proizvodi tri puta više nafte od Venecuele

N1 Info pre 1 sat
Cene nafte rekordno pale: Ovo je uzrok potresa na tržištu

Cene nafte rekordno pale: Ovo je uzrok potresa na tržištu

Večernje novosti pre 55 minuta
Cene nafte idu dole: Zabeležen najveći dnevni pad u poslednjih nekoliko meseci

Cene nafte idu dole: Zabeležen najveći dnevni pad u poslednjih nekoliko meseci

Dnevnik pre 1 sat
Ministarstvo spoljnih poslova poziva srpske državljane da napuste Iran zbog pogoršane bezbednosne situacije

Ministarstvo spoljnih poslova poziva srpske državljane da napuste Iran zbog pogoršane bezbednosne situacije

Insajder pre 4 sati
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo građane da napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo građane da napuste Iran

N1 Info pre 4 sati
Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo srpske državljane da napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo srpske državljane da napuste Iran

Sputnik pre 3 sata
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo građane da napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo građane da napuste Iran

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Iranmeđunarodna zajednica

Svet, najnovije vesti »

Rat od kog svi strahuju: Amerika u arsenalu ima nuklearnu trijadu, ali Iran može da izvuče keca iz rukava

Rat od kog svi strahuju: Amerika u arsenalu ima nuklearnu trijadu, ali Iran može da izvuče keca iz rukava

Blic pre 0 minuta
Putin kaže da svet postaje sve opasniji, ali ne spominje Madura i Iran

Putin kaže da svet postaje sve opasniji, ali ne spominje Madura i Iran

Danas pre 5 minuta
Veliko globalno istraživanje: Tramp je učinio Kinu „ponovo velikom“, a ne Ameriku

Veliko globalno istraživanje: Tramp je učinio Kinu „ponovo velikom“, a ne Ameriku

Danas pre 1 sat
Avio-saobraćaja u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Avio-saobraćaja u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Danas pre 35 minuta
Eksplozija u Utrehtu, još nije poznato da li ima žrtava

Eksplozija u Utrehtu, još nije poznato da li ima žrtava

Danas pre 50 minuta