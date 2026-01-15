Snimak koji je raznežio Srbiju: Na snežnom pragu kuće sede jedno do drugog: "Dušice medene" (video)

Na zimskom pragu kuće, pas je verno sedeo pored srne, pružajući zaštitu Ovaj jednostavan trenutak dirnuo je srca brojnih posmatrača Pravo prijateljstvo ne poznaje granice, a to najlepše dokazuje snimak koji je osvanuo na na društvenim mrežama, a u kome su glavni junaci pas i srna.

Na snežnom pragu jedne kuće, srna je tiho sedela, sama i mirna, dok je pas verno sedeo tik uz stepenice, kao da je odlučio da je čuva od hladnoće i sveta oko njih. Taj jednostavan trenutak ljubavi i odanosti dirnuo je srca mnogih. Pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje, a komentari su se nizali: "Dušice medene", "Lepotani".