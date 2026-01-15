"Važno da vama nije bila lažna ona čalma na glavi" Burna rasprava Ane Brnabić i Radovanovića u parlamentu: "Hvatali ste se svaki put kad vas uhvati kamera" (foto, video)
Blic pre 1 sat
Razmatraju se predlozi zakona iz oblasti pravosuđa i ažuriranja biračkog spiska Na dnevnom redu su i pitanja kulturnih dobara od izuzetnog značaja Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu