"Važno da vama nije bila lažna ona čalma na glavi" Burna rasprava Ane Brnabić i Radovanovića u parlamentu: "Hvatali ste se svaki put kad vas uhvati kamera" (foto, video)

Blic pre 1 sat
"Važno da vama nije bila lažna ona čalma na glavi" Burna rasprava Ane Brnabić i Radovanovića u parlamentu: "Hvatali ste se…
Razmatraju se predlozi zakona iz oblasti pravosuđa i ažuriranja biračkog spiska Na dnevnom redu su i pitanja kulturnih dobara od izuzetnog značaja Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu
BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

Insajder pre 34 minuta
Vanredna sednica Skupštine Srbije: Nastavljena objedinjena rasprava o 25 tačaka

NIN pre 1 sat
Petrović (SRCE): Izmene zakona predlagač Mrdić kao da je pisao u stanju pomućenog razuma, cilj da preduprede hapšenja

Glas Šumadije pre 59 minuta
Poslanici nastavili raspravu o 25 tačaka dnevnog reda u Skupštini

RTS pre 1 sat
Nastavljena sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno

N1 Info pre 2 sata
Mrdić: Tužilac odgovara Skupštini Srbije, a ne zapadnim ambasadama

Danas pre 2 sata
Petrović (SRCE): „Izmene pravosudnih zakona u službi političke kontrole“

Serbian News Media pre 3 sata
Skupština SrbijeSrpska napredna strankaAna Brnabić

Sorensen o poseti Prištini: U ovoj godini potrebni opipljivi rezultati u dijalogu

Insajder pre 4 minuta
BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

Insajder pre 34 minuta
Sorensen o poseti Prištini: U ovoj godini potrebni opipljivi rezultati u dijalogu

RTV pre 4 minuta
Kancelarija: Priština danas nastavila sistemsko fabrikovanje činjenica povodom slučaja Račak

RTV pre 24 minuta
Ministar spoljnih poslova Francuske sutra u Beogradu

Nova pre 10 minuta