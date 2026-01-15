(Video) Pojavio se šok snimak diskvalifikacije Miljane Kulić, Milan Milošević napustio emisiju: "Ne osećam se sigurno"

(Video) Pojavio se šok snimak diskvalifikacije Miljane Kulić, Milan Milošević napustio emisiju: "Ne osećam se sigurno"

Milošević je zatražio pomoć obezbeđenja jer se osećao nesigurno u njenom prisustvu.

Produkcija je intervenisala i udaljila Miljanu Kulić iz programa. Miljana Kulić je diskvalifikovana iz "Zadruge 9 Elite", a sada je na društvenim mrežama isplivao snimak svađe između nje i voditeljka Milana Miloševića nakon kojeg je zauvek napustila rijaliti. Haos je počeo tokom emisije " Zadruge 9 Elite", kada je voditelj Milan Milošević zatražio pomoć obezbeđenja, ističući da se ne oseća sigurno. Situacija je eskalirala kada je Miljana Kulić uputila direktne
