Za sedam sati 6 jezivih nesreća Klizav put izazvao tragedije, dve osobe poginule, više povređeno! U nesrećama učestvovao i autobus! (foto, video)

Kod Bubanj potoka sudar četiri vozila doveo je do smrtnog slučaja U sudaru kod Boleča poginula je jedna osoba, dok je osam povređeno Četvrtak jutro osvanuo sa crnim vestima - na putevima u Beogradu i okolini nizale su se saobraćajne nesreće jedna za drugom.

Čak šest saobraćajnih nesreća dogodilo se u razmaku od 7 sati. Dve osobe su poginule, dok je više njih povređeno. Prema nezvaničnim saznanjima, uzrok ovih saobraćajnih nesreća, kako pokazuju prvi podaci iz istraga su, klizav kolovoz, odnosno neprilagođena brzina. ŠTA SE DOGODILO: Saobraćajna nesreća dogodila se na putu ka Bubanj potoku u blizini Resnika, a prema nezvaničnim informacijama u sudaru su učestvovala četiri vozila. Saobraćajna nesreća dogodila se u 6.45