Za sedam sati 6 jezivih nesreća Klizav put izazvao tragedije, dve osobe poginule, više povređeno! U nesrećama učestvovao i autobus! (foto, video)

Blic pre 43 minuta
Za sedam sati 6 jezivih nesreća Klizav put izazvao tragedije, dve osobe poginule, više povređeno! U nesrećama učestvovao i…

Kod Bubanj potoka sudar četiri vozila doveo je do smrtnog slučaja U sudaru kod Boleča poginula je jedna osoba, dok je osam povređeno Četvrtak jutro osvanuo sa crnim vestima - na putevima u Beogradu i okolini nizale su se saobraćajne nesreće jedna za drugom.

Čak šest saobraćajnih nesreća dogodilo se u razmaku od 7 sati. Dve osobe su poginule, dok je više njih povređeno. Prema nezvaničnim saznanjima, uzrok ovih saobraćajnih nesreća, kako pokazuju prvi podaci iz istraga su, klizav kolovoz, odnosno neprilagođena brzina. ŠTA SE DOGODILO: Saobraćajna nesreća dogodila se na putu ka Bubanj potoku u blizini Resnika, a prema nezvaničnim informacijama u sudaru su učestvovala četiri vozila. Saobraćajna nesreća dogodila se u 6.45
Ima mrtvih u stravičnoj nesreći: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

Večernje novosti pre 58 minuta
Dizalica pala na radnika i ubila ga: Naložena obdukcija tela

Večernje novosti pre 1 sat
(Foto) Sudar cisterne s gorivom i kombija u Sloveniji: Jedna osoba poginula, dve povređene, oba vozila se zapalila

Newsmax Balkans pre 4 sati
(Video) Nižu se udesi u Beogradu, ovo je šesti od jutros! Kamion sleteo sa autoputa i udario u bankinu: Stvari rasute svuda po putu

Blic pre 5 sati
Nižu se udesi u Beogradu: Kamion sleteo s puta i udario u bankinu VIDEO

B92 pre 5 sati
„Vozač u autu se ne pomera“: Žena bila očevidac nesreće u Boleču u kojoj je stradao muškarac, a osmoro povređenih

Nova pre 6 sati
(Foto, video) "Pežo" zgužvan kao konzerva, poginuo vozač Jezivi prizor na mestu stravične nesreće na Smederevskom putu: Osam osoba povređeno!

Blic pre 6 sati
Bisljimi: Od 15. marta puna primena Zakona o vozilima i Zakona o strancima, ovaj period iskoristiti za početak integracije srpskog zdravstva i školstva

Insajder pre 13 minuta
Bisljimi: Kosovo da iskoristi period do 15. marta da započne proces integracije zdravstva i obrazovanja

N1 Info pre 8 minuta
Primena Zakona o strancima i saobraćaju na KiM pomerena za 15. mart, oglasila se Srpska lista

Euronews pre 3 minuta
Meštani Botuna blokirali više kružnih tokova u Zeti i Podgorici: U naselju Donja Gorica došlo do incidenta

Newsmax Balkans pre 38 minuta
Incident na bokadi Botunjana u naselju Donja Gorica u Crnoj Gori

Euronews pre 23 minuta