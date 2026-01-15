FBI pretresao dom novinarke Vašington Posta u istrazi oko curenja poverljivih podataka

Danas pre 10 sati  |  Beta-AP
FBI pretresao dom novinarke Vašington Posta u istrazi oko curenja poverljivih podataka

Agenti američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) pretresli su danas dom novinarke Vašington posta u okviru istrage o osobi koja po ugovoru radi za vladu, a optužena je da je nosila kući tajna vladina dokumenta, javio je vašingtonski list.

FBI je pregledao uređaje novinarke Hane Nejtanson zaplenio njen telefon i sat Garmin iz njenog doma u saveznoj državi Virdžiniji, saopštio je Vašington post. Novinarka izveštava o transformaciji savezne vlade pod Donaldom Trampom i nedavno je napisala kako je stekla stotine novih izvora, zbog čega su je kolege nazvale „šaptačem savezne vlade“. Mada nije neobično sprovoditi istragu oko poverljivih dokomenata, pretres kuće nekog novinara predstavlja eskalaciju u
