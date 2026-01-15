Neslavan debi Arbeloe: Drugoligaš pobedio Real Madrid u Kupu kralja

Fudbaleri Real Madrida poraženi su u meču osmine finala Kupa kralja od ekipe Albasetea rezultatom 3:2 (1:1).

Real nije uspeo da izbori na gostovanju španskom drugoligašu četvrtfinale pomenutog takmičenja, što svakako predstavlja veliko iznenađenje. Dva gola su viđena krajem prvog dela igre. Prvo je domaćin poveo u 42. minutu preko Viljara, da bi Franko Mastantuono izjednačio sedam minuta kasnije u trećem minutu sudijske nadoknade. U drugom poluvremenu mreže su mirovale sve do 82. minuta. Tada je Bentakor ponovo doneo prednost Albaseteu i najavio veliku senzaciju. Gonzalo