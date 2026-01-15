SAD od 21. januara prekidaju obradu imigracionih viza stanovnika 75 zemalja, uključujući i zemlje Balkana

Stejt department objavio je da će obustaviti obradu imigracionih viza za 75 zemalja za čije građane se smatra da bi mogli da traže javnu pomoć dok žive u SAD, prenela je agencija AP.

Stejt department objavio je da će obustaviti obradu imigracionih viza za 75 zemalja za čije građane se smatra da bi mogli da traže javnu pomoć dok žive u SAD, prenela je agencija AP. Na spisku su i Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo i Severna Makedonija. Stejt department je saopštio da je dao instrukcije konzularnim zvaničnicima da prestanu obradu molbi za imigracione vize iz navedenih zemalja u skladu sa širim naređenjem izdatim u novembru prema kojem su zaoštreni