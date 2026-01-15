Selektor Srbije ima jasnu poruku pred prvi meč druge faze Evropskog prvenstva

Vaterpolo reprezentacija Srbije se plasirala kao lider C grupe u drugu fazu Evropskog prvenstva u Beogradu.

Selektor Uroš Stevanović je imao razloge za zadovoljstvo posle trijumfa nad Izraelom u poslednjem meču prvog dela turnira. – Važno je da smo prvi u grupi i da smo pobedili Izrael. Znamo raspored u narednoj fazi, ništa se nije promenilo. Moramo da pobedimo sve do kraja da bismo ušli u polufinale – jasno je istakao Stevanović za RTS. Prvi rival Srbije u drugoj fazi takmičenja je selekcija Francuske u petak. – Respektujemo Freancuze, bili su četvrti na Svetskom