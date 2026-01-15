Cene nafte idu dole: Zabeležen najveći dnevni pad u poslednjih nekoliko meseci

Dnevnik pre 4 sati
Cene nafte idu dole: Zabeležen najveći dnevni pad u poslednjih nekoliko meseci

NjUJORK: Nakon nekoliko dana pojačane neizvesnosti i rasta geopolitičkih strahova, tržišta nafte su se naglo okrenula u suprotnom smeru. Signali o smanjenju rizika od direktnog sukoba između Sjedinjenih Država i Irana doveli su do osetnog pada cena na svetskim berzama, pa su cene nafte tako danas najviše pale od oktobra.

Cena nafte Brent pala je za četiri odsto, na oko 63,6 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI za pet odsto, na oko 59,1 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je dobio uveravanja kako će iranske vlasti prestati da ubijaju demonstrante, smanjujući šanse za skorašnju vojnu akciju i strahove od poremećaja u proizvodnji nafte u Iranu i ključnim brodskim rutama. Samo dan ranije, tržišta su se spremala za moguće
