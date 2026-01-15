Čubrilo prognozira do vikenda toplije, zatim ozbiljno zahlađenje Stiže nam zima iz Sibira

Do kraja ove sedmice zadržaće se relativno toplo vreme za ovo doba godine, dok se od vikenda očekuje izraženije zahlađenje i povratak zimskih temperatura, uglavnom bez značajnijih padavina, prognozira Marko Čubrilo, profesor geografije i meteorolog amater.

Kako navodi Čubrilo, u četvrtak i petak vreme će biti umereno do znatno oblačno, ali uglavnom suvo. Temperature će biti iznad višegodišnjeg proseka i kretaće se najčešće od +2 do +9 stepeni Celzijusa. U petak, ponegde može doći do pojave slabe kiše ili rosulje, i to uglavnom usled okretanja vetra najpre na severni, a u večernjim satima na istočni. Za vikend se očekuje prodor osetno hladnijeg, ali suvog vazduha iz pravca Vlaške nizije u Rumuniji. Uz hladan tip