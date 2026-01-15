Čubrilo prognozira do vikenda toplije, zatim ozbiljno zahlađenje Stiže nam zima iz Sibira

Dnevnik pre 1 sat
Čubrilo prognozira do vikenda toplije, zatim ozbiljno zahlađenje Stiže nam zima iz Sibira

Do kraja ove sedmice zadržaće se relativno toplo vreme za ovo doba godine, dok se od vikenda očekuje izraženije zahlađenje i povratak zimskih temperatura, uglavnom bez značajnijih padavina, prognozira Marko Čubrilo, profesor geografije i meteorolog amater.

Kako navodi Čubrilo, u četvrtak i petak vreme će biti umereno do znatno oblačno, ali uglavnom suvo. Temperature će biti iznad višegodišnjeg proseka i kretaće se najčešće od +2 do +9 stepeni Celzijusa. U petak, ponegde može doći do pojave slabe kiše ili rosulje, i to uglavnom usled okretanja vetra najpre na severni, a u večernjim satima na istočni. Za vikend se očekuje prodor osetno hladnijeg, ali suvog vazduha iz pravca Vlaške nizije u Rumuniji. Uz hladan tip
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

STIŽE NOVI LEDENI TALAS, JOŠ HLADNIJI: Košava će surovo da šiba, bez značajnog porasta temperature sve do ovog dana

STIŽE NOVI LEDENI TALAS, JOŠ HLADNIJI: Košava će surovo da šiba, bez značajnog porasta temperature sve do ovog dana

Pravda pre 1 sat
Meteorolog Ristić otkrio kada počinje novi ledeni talas: stižu veći minusi, zalediće se i Dunav

Meteorolog Ristić otkrio kada počinje novi ledeni talas: stižu veći minusi, zalediće se i Dunav

Mondo pre 1 sat
Vojvodina na udaru vremenskog koktela! Magla se zadržava, mraz jača, a vetar pojačava osećaj hladnoće, RHMZ otkriva šta sledi…

Vojvodina na udaru vremenskog koktela! Magla se zadržava, mraz jača, a vetar pojačava osećaj hladnoće, RHMZ otkriva šta sledi

Dnevnik pre 3 sata
Kakvo je ovo sad proleće u Srbiji? Temperatura u jednom gradu dostigla čak 16 stepeni: Neočekivana prognoza!

Kakvo je ovo sad proleće u Srbiji? Temperatura u jednom gradu dostigla čak 16 stepeni: Neočekivana prognoza!

Telegraf pre 2 sata
"Zahlađenje od ovog datuma": Čubrilo otkrio do kada traje otopljenje i kada će ponovo pasti sneg

"Zahlađenje od ovog datuma": Čubrilo otkrio do kada traje otopljenje i kada će ponovo pasti sneg

Mondo pre 4 sati
Spremite se! Stiže ledeni vazduh iz Sibira, temperatura pada na -15: Očekuju se olujni udari vetra od 100 km/h

Spremite se! Stiže ledeni vazduh iz Sibira, temperatura pada na -15: Očekuju se olujni udari vetra od 100 km/h

Telegraf pre 4 sati
(Mape) Vreme za Bogojavljanje i Svetog Jovana: Debeli minus, sneg i pojava koja će dodatno da ohladi ionako ledeni vazduh!

(Mape) Vreme za Bogojavljanje i Svetog Jovana: Debeli minus, sneg i pojava koja će dodatno da ohladi ionako ledeni vazduh!

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RumunijaSibir

Vojvodina, najnovije vesti »

Završena sednica Skupštine: Tokom cele rasprave pitanje da li je Mrdić kompetentan predlagač za pravosudne zakone

Završena sednica Skupštine: Tokom cele rasprave pitanje da li je Mrdić kompetentan predlagač za pravosudne zakone

Nedeljnik pre 8 minuta
STIŽE NOVI LEDENI TALAS, JOŠ HLADNIJI: Košava će surovo da šiba, bez značajnog porasta temperature sve do ovog dana

STIŽE NOVI LEDENI TALAS, JOŠ HLADNIJI: Košava će surovo da šiba, bez značajnog porasta temperature sve do ovog dana

Pravda pre 1 sat
Anketa: Virtualni Kelt Radomir dobio ime, da li mu je potreban partner ili partnerka?

Anketa: Virtualni Kelt Radomir dobio ime, da li mu je potreban partner ili partnerka?

In medija pre 53 minuta
(Foto) Pomozimo mladom Novosađaninu! Mihailu (20) pre dve godine otkriven redak tumor. I pored operacije i terapija, opaka…

(Foto) Pomozimo mladom Novosađaninu! Mihailu (20) pre dve godine otkriven redak tumor. I pored operacije i terapija, opaka bolest se vratila

Dnevnik pre 1 sat
Čubrilo prognozira do vikenda toplije, zatim ozbiljno zahlađenje Stiže nam zima iz Sibira

Čubrilo prognozira do vikenda toplije, zatim ozbiljno zahlađenje Stiže nam zima iz Sibira

Dnevnik pre 1 sat