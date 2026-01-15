Lidl Srbija je Top Employer šesti put za redom Zašto su najuspešnije svetske kompanije uređene po Lean – u?! Umesto prazničnih poklona – podrška: Donacija NURDOR-u u okviru inicijative „Svet pun srca je svet pun prilika“ Lean transformacija zdravstva:

Domino magazin pre 1 sat
Lidl Srbija je Top Employer šesti put za redom

Kompanija Lidl Srbija je ponovo, šestu godinu zaredom, dobila prestižni sertifikat „Top Employer“, koji dodeljuje renomirani Top Employers Institute.

Time kompanija potvrđuje da se nalazi među najboljim poslodavcima na nacionalnom i međunarodnom nivou i u 2026. godini, čemu u prilog govore konkurentni uslovi rada koje Lidl obezbeđuje svojim zaposlenima kao i široka paleta benefita za sve zaposlene. Osim toga, Lidl je na internacionalnom nivou nosilac i „Enterprise Seal“ sertifikata čime potvrđuje visok i ujednačen kvalitet HR praksi koje primenjuje u 31 zemlji u kojoj i posluje. „’Top Employer’ doživljavamo kao
