Lidl Srbija je Top Employer šesti put za redom Zašto su najuspešnije svetske kompanije uređene po Lean – u?! Umesto prazničnih poklona – podrška: Donacija NURDOR-u u okviru inicijative „Svet pun srca je svet pun prilika“ Lean transformacija zdravstva:

Kompanija Lidl Srbija je ponovo, šestu godinu zaredom, dobila prestižni sertifikat „Top Employer“, koji dodeljuje renomirani Top Employers Institute.

Time kompanija potvrđuje da se nalazi među najboljim poslodavcima na nacionalnom i međunarodnom nivou i u 2026. godini, čemu u prilog govore konkurentni uslovi rada koje Lidl obezbeđuje svojim zaposlenima kao i široka paleta benefita za sve zaposlene. Osim toga, Lidl je na internacionalnom nivou nosilac i „Enterprise Seal“ sertifikata čime potvrđuje visok i ujednačen kvalitet HR praksi koje primenjuje u 31 zemlji u kojoj i posluje. „’Top Employer’ doživljavamo kao