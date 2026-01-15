Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 centimetara, prilazi zimskim centrima prohodni

Euronews pre 36 minuta  |  Autor: Tanjug
JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.06 časova, saopštilo je da na pojedinim deonicama putnih pravaca prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara, kao i da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima prohodni.

Iz ovog preduzeća ukazuju na mogućnost pojave mestimične poledice i magle. Najopterećeniji putni prava I prioriteta održavanja deonice je I B-21, Ivanjica - Javor, gde je kolovoz vlažan, a visina snega je do 5 cm. Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice. Preporučuje se oprezna vožnja! Na državnim putevima II prioriteta održavanja
