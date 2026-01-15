Uživo: Kriza u Iranu Tolpa: Odlaganje pogubljenja demonstranta je znak spremnosti Teherana za deeskalaciju

Iran se suočava sa najtežim protestima poslednjih godina, u kojima je, prema tvrdnjama američke grupe za ljudska prava, poginulo najmanje 2.500 ljudi, a više od 18.000 je uhapšeno, uz najave pogubljenja učesnika demonstracija.

SAD upozoravaju Iran na "veoma snažne mere" i ne isključuju vojnu intervenciju. Rusija i Kina osuđuju moguće spoljno mešanje, a evropske zemlje kritikuju iranske vlasti zbog nasilja nad demonstrantima. Iranski šef diplomatije tvrdi da je mir u državi uspostavljen. Zbog eskalacije nasilja, mnoge zapadne zemlje pozvale su svoje građane da hitno napuste Iran, dok bi prema rečima evropskih zvaničnika, intervencija SAD u Iranu mogla bi da počne u roku od 24 sata. Kako