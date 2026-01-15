Uživo: Kriza u Iranu Tolpa: Odlaganje pogubljenja demonstranta je znak spremnosti Teherana za deeskalaciju

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Kriza u Iranu Tolpa: Odlaganje pogubljenja demonstranta je znak spremnosti Teherana za deeskalaciju

Iran se suočava sa najtežim protestima poslednjih godina, u kojima je, prema tvrdnjama američke grupe za ljudska prava, poginulo najmanje 2.500 ljudi, a više od 18.000 je uhapšeno, uz najave pogubljenja učesnika demonstracija.

SAD upozoravaju Iran na "veoma snažne mere" i ne isključuju vojnu intervenciju. Rusija i Kina osuđuju moguće spoljno mešanje, a evropske zemlje kritikuju iranske vlasti zbog nasilja nad demonstrantima. Iranski šef diplomatije tvrdi da je mir u državi uspostavljen. Zbog eskalacije nasilja, mnoge zapadne zemlje pozvale su svoje građane da hitno napuste Iran, dok bi prema rečima evropskih zvaničnika, intervencija SAD u Iranu mogla bi da počne u roku od 24 sata. Kako
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sve oči uprte u Iran! Masovna sahrana u Teheranu, Pentagon premešta moćne brodove i podmornice ka Bliskom istoku, avioni…

Sve oči uprte u Iran! Masovna sahrana u Teheranu, Pentagon premešta moćne brodove i podmornice ka Bliskom istoku, avioni zaobilaze zemlju

Blic pre 31 minuta
"Linkoln" plovi ka Persijskom zalivu, iranske snage u najvišem stepenu pripravnosti

"Linkoln" plovi ka Persijskom zalivu, iranske snage u najvišem stepenu pripravnosti

RTS pre 26 minuta
Trampove pretnje urodile plodom?: Nema smrtnih kazni za demonstrante u Iranu, Teheran poručuje da vešanja ne dolaze u obzir

Trampove pretnje urodile plodom?: Nema smrtnih kazni za demonstrante u Iranu, Teheran poručuje da vešanja ne dolaze u obzir

Nedeljnik pre 1 sat
Nafta i metali padaju, dok Trump odlaže plan za napad na Iran

Nafta i metali padaju, dok Trump odlaže plan za napad na Iran

Bloomberg Adria pre 1 sat
Uživo Drama počinje? Američki nosač aviona je pokrenut; Izdato hitno upozorenje; Oglasio se Tramp FOTO/VIDEO

Uživo Drama počinje? Američki nosač aviona je pokrenut; Izdato hitno upozorenje; Oglasio se Tramp FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Zagrmeli: "Ne odobravamo upotrebu nasilja protiv Irana"

Zagrmeli: "Ne odobravamo upotrebu nasilja protiv Irana"

B92 pre 36 minuta
Fidan: Turska ne odobrava upotrebu nasilja protiv Irana, problemi da se reše dijalogom

Fidan: Turska ne odobrava upotrebu nasilja protiv Irana, problemi da se reše dijalogom

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheranKinaRusijaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Tusk: Evropa ni ne može da ima plan za takvu katastrofu kao što bi bio napad SAD na Grenland

Tusk: Evropa ni ne može da ima plan za takvu katastrofu kao što bi bio napad SAD na Grenland

Insajder pre 6 minuta
Sneg pao sa krova u gradu na Kamčatki i usmrtio dve osobe

Sneg pao sa krova u gradu na Kamčatki i usmrtio dve osobe

Radio 021 pre 26 minuta
Suspenzija imigrantskih viza za Ameriku: Na spisku i zemlje Zapadnog Balkana, ovi podaci doveli do toga da Tramp stavi rampu…

Suspenzija imigrantskih viza za Ameriku: Na spisku i zemlje Zapadnog Balkana, ovi podaci doveli do toga da Tramp stavi rampu: Evo zašto je Srbiju zaobišao

Blic pre 6 minuta
Žena bila očevidac stravične nesreće u Boleču: Vozač stradao na mestu, osmoro povređenih

Žena bila očevidac stravične nesreće u Boleču: Vozač stradao na mestu, osmoro povređenih

Nova pre 26 minuta
Drama u porodici Tramp: Melanija ne želi Ivanku na premijeri dokumentarca

Drama u porodici Tramp: Melanija ne želi Ivanku na premijeri dokumentarca

Nova pre 26 minuta