Ujutru slab mraz, tokom dana toplije uz sunčane intervale

U Srbiji se tokom jutra očekuje slab mraz, ponegde i magla, dok će na severu zemlje preovlađivati pretežno oblačno, ali suvo vreme.

Najviša dnevna temperatura biće do 12 stepeni. U ostalim krajevima očekuje se promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, uz slab vetar južnog pravca. Jutarnje temperature kretaće se od -3 do 5 stepeni, dok će najviša dnevna biti u rasponu od 6 do 12 stepeni. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko 5 stepeni, a najviša oko 11 stepeni. Tokom noći ka petku u Vojvodini se mestimično očekuje slaba kiša, uz