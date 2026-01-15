Ujutru slab mraz, tokom dana toplije uz sunčane intervale

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Ako želiš, mogu da napravim i
Ujutru slab mraz, tokom dana toplije uz sunčane intervale

U Srbiji se tokom jutra očekuje slab mraz, ponegde i magla, dok će na severu zemlje preovlađivati pretežno oblačno, ali suvo vreme.

Najviša dnevna temperatura biće do 12 stepeni. U ostalim krajevima očekuje se promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, uz slab vetar južnog pravca. Jutarnje temperature kretaće se od -3 do 5 stepeni, dok će najviša dnevna biti u rasponu od 6 do 12 stepeni. U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko 5 stepeni, a najviša oko 11 stepeni. Tokom noći ka petku u Vojvodini se mestimično očekuje slaba kiša, uz
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za Zrenjanin od 15. do 21. januara

Vremenska prognoza za Zrenjanin od 15. do 21. januara

I Love Zrenjanin pre 10 minuta
Vreme danas: Ujutro slab mraz, kasnije pretežno oblačno, temperature do 12 stepeni

Vreme danas: Ujutro slab mraz, kasnije pretežno oblačno, temperature do 12 stepeni

Vesti online pre 45 minuta
Danas oblačno i suvo, ujutru mraz i magla

Danas oblačno i suvo, ujutru mraz i magla

Serbian News Media pre 44 minuta
Oglasio se RHMZ: Evo kada nas čekaju nove snežne padavine i gde!

Oglasio se RHMZ: Evo kada nas čekaju nove snežne padavine i gde!

Telegraf pre 40 minuta
Vremenska prognoza za Vranje do nedelje, 18. januara

Vremenska prognoza za Vranje do nedelje, 18. januara

OK radio pre 1 sat
U Srbiji danas suvo vreme, temperatura do 13 stepeni

U Srbiji danas suvo vreme, temperatura do 13 stepeni

Šabačke novosti pre 1 sat
Kratkotrajno toplije vreme u Srbiji: Vikend donosi mraz i košavu

Kratkotrajno toplije vreme u Srbiji: Vikend donosi mraz i košavu

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Vojvodina, najnovije vesti »

Udar na kulturu bez najave: sindikat upozorava na obesmišljavanje rada i znanja zaposlenih! Sindikat upozorava!

Udar na kulturu bez najave: sindikat upozorava na obesmišljavanje rada i znanja zaposlenih! Sindikat upozorava!

Volim Zrenjanin pre 0 minuta
Samo najhrabriji iz Žitišta ulaze u Begej: Okupljanje kod starog mosta na Bogojavljenje, prijave za plivanje za časni krst su…

Samo najhrabriji iz Žitišta ulaze u Begej: Okupljanje kod starog mosta na Bogojavljenje, prijave za plivanje za časni krst su u toku

Dnevnik pre 0 minuta
Najava isključenja struje za 16. januar

Najava isključenja struje za 16. januar

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Vremenska prognoza za Zrenjanin od 15. do 21. januara

Vremenska prognoza za Zrenjanin od 15. do 21. januara

I Love Zrenjanin pre 10 minuta
Isključenja vode u Ledincima i Veterniku

Isključenja vode u Ledincima i Veterniku

RTV pre 55 minuta