MANDIĆ NIJE ŽELEO DA PROPUSTI MEČ SA IZRAELOM: Njegova supruga otkrila odakle je bodrio „Delfine“!

Delfini završili grupu na prvom mestu, a najbolji vaterpolista zbog suspenzije navijao sa strane.

Vaterpolo reprezentacija Srbije završila je prvi deo turnira na Evropskom prvenstvu pobedom nad Izraelom – 19:9, čime su kao prvoplasirani prošli u narednu fazu i novu grupu. Sada ih očekuju susreti sa Mađarskom, Crnom Gorom i Francuskom, gde će se boriti za plasman u polufinale. A post shared by HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs) Na meču protiv Izraela nije mogao da nastupi Dušan Mandić, kojem je zbog dosuđenog „brutalitija“ protiv Španije izrečena
