Saobraćajne nesreće u Boleču i na Pupinovom mostu, jedna osoba poginula, više povređenih

Insajder pre 59 minuta
Saobraćajne nesreće u Boleču i na Pupinovom mostu, jedna osoba poginula, više povređenih

Na Smederevskom putu u Boleču jutros oko 7.50 sati došlo je do sudara autobusa i putničkog vozila marke Pežo, u kojem je jedna osoba poginula, a osam je povređeno, potvrđeno je za Insajder u MUP-u.

Vozač automobila poginuo je na licu mesta, dok su vozač autobusa i sedam putnika iz autobusa zadobili povrede i prevezeni su u bolnicu. Saobraćaj na toj deonici bio je obustavljen, a uviđaj je u toku. Istog jutra, oko 7.10 sati, na Pupinovom mostu u Beogradu dogodilo se više saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba lakše povređena. Povređena osoba prevezena je u bolnicu, a saobraćaj u smeru ka Borči bio je obustavljen.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Lančani udes na Pupinovom mostu: Povređena jedna osoba, obustavljen saobraćaj ka Borči

Lančani udes na Pupinovom mostu: Povređena jedna osoba, obustavljen saobraćaj ka Borči

Danas pre 0 minuta
U saobraćajnoj nesreći u Boleču poginula jedna osoba, osam povređeno

U saobraćajnoj nesreći u Boleču poginula jedna osoba, osam povređeno

RTV pre 45 minuta
Sudar četiri vozila u Belom Potoku, jedna osoba poginula

Sudar četiri vozila u Belom Potoku, jedna osoba poginula

Radio 021 pre 45 minuta
Poznato ko je stradao kod Belog potoka: Detalji teškog lančanog sudara, automobil se prevrnuo na bok

Poznato ko je stradao kod Belog potoka: Detalji teškog lančanog sudara, automobil se prevrnuo na bok

Nova pre 1 sat
Lančani sudar i kod Hipodroma: Učestvovala tri vozila

Lančani sudar i kod Hipodroma: Učestvovala tri vozila

Nova pre 35 minuta
Sudar autobusa i automobila u Boleču, poginula jedna osoba, osmoro povređeno

Sudar autobusa i automobila u Boleču, poginula jedna osoba, osmoro povređeno

Vesti online pre 5 minuta
Automobil smrskan ispod kombija: Prvi snimak saobraćajne nesreće na Pupinovom mostu VIDEO

Automobil smrskan ispod kombija: Prvi snimak saobraćajne nesreće na Pupinovom mostu VIDEO

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PežoMUPInsajderBorča

Hronika, najnovije vesti »

Saobraćajne nesreće u Boleču i na Pupinovom mostu, jedna osoba poginula, više povređenih

Saobraćajne nesreće u Boleču i na Pupinovom mostu, jedna osoba poginula, više povređenih

Insajder pre 59 minuta
U saobraćajnoj nesreći u Boleču poginula jedna osoba, osam povređeno

U saobraćajnoj nesreći u Boleču poginula jedna osoba, osam povređeno

RTV pre 45 minuta
Sudar četiri vozila u Belom Potoku, jedna osoba poginula

Sudar četiri vozila u Belom Potoku, jedna osoba poginula

Radio 021 pre 45 minuta
Poznato ko je stradao kod Belog potoka: Detalji teškog lančanog sudara, automobil se prevrnuo na bok

Poznato ko je stradao kod Belog potoka: Detalji teškog lančanog sudara, automobil se prevrnuo na bok

Nova pre 1 sat
Lančani sudar i kod Hipodroma: Učestvovala tri vozila

Lančani sudar i kod Hipodroma: Učestvovala tri vozila

Nova pre 35 minuta