Saobraćajne nesreće u Boleču i na Pupinovom mostu, jedna osoba poginula, više povređenih

Na Smederevskom putu u Boleču jutros oko 7.50 sati došlo je do sudara autobusa i putničkog vozila marke Pežo, u kojem je jedna osoba poginula, a osam je povređeno, potvrđeno je za Insajder u MUP-u.

Vozač automobila poginuo je na licu mesta, dok su vozač autobusa i sedam putnika iz autobusa zadobili povrede i prevezeni su u bolnicu. Saobraćaj na toj deonici bio je obustavljen, a uviđaj je u toku. Istog jutra, oko 7.10 sati, na Pupinovom mostu u Beogradu dogodilo se više saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba lakše povređena. Povređena osoba prevezena je u bolnicu, a saobraćaj u smeru ka Borči bio je obustavljen.