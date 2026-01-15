Senat odbio prigovor Jelene Kleut, profesorka ostaje bez posla - najavljena žalba Upravnom sudu

Na sednici proširenog Senata novosadskog univerziteta danas je tajnim glasanjem odbijen prigovor koji je vanredna profesorka Filozofskog fakulteta Jelena Kleut uložila nakon što u novembru prošle godine to telo nije odlučilo o njenom izboru u zvanje redovne profesorke. Pojednostavljeno - profesorka Kleut ostaje bez posla.

Profesorka Kleut kaže da nije iznenađena odlukom i najavljuje žalbu upravnom sudu. "Ono što je počelo 20. novembra sada je završeno sa manje-više istim ljudima koji su ceo proces i počeli. Moje kolege i studentii reaguju emotivno, ali mnogo viažnije od pojedinačnog slučaja je da je ovim postavljen jedan neverovatan presedan u autonomiji novosadskog unierziteta. Ono što smo mi danas videli jesta da pravila nisu ista za sve, da mogu da se menjaju u toku i da iznad