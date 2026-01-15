Ovo su lokacije u Srbiji na kojima se nalaze „super radari“: Postavljeni na 30 mesta, snimaju više prekršaja

U Srbiji je počelo postavljanje novih takozvanih „super radara“, savremenih uređaja za automatsko merenje brzine, koji beleže i druga saobraćajna prekršaje.

Radari su raspoređeni na različitim državnim putevima, prolazima kroz naselja, kao i na lokacijama koje slove za crne tačke. Prema navodima agencije Idrive.rs, radari su postavljeni na 30 lokacija. Nadležni organi su još ranije najavili postavljanje velikog broja ovih detektora prekršaja na potencijalno rizičnim mestima, a kako su tada naveli, biće postavljeni na 99 lokacija, piše Nova S. Ipak, prema podacima agencije Idrive.rs, poznato je 30 lokacija na kojima se