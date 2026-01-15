Širom Srbije super radari koji istovreno snimaju brzunu više vozila

U Srbiji je počelo postavljanje novih takozvanih „super radara“ – savremenih sistema za automatsko merenje brzine i evidentiranje drugih saobraćajnih prekršaja.

Ovi uređaji postavljaju se na državnim putevima, prolazima kroz naselja i na mestima koja važe za crne tačke. Prema navodima agencije Idrive.rs, trenutno su aktivna 30 radara, iako je ranije najavljeno da će ih u Srbiji biti postavljeno ukupno 99. Novi sistemi nalaze se na deonicama širom zemlje: Užice – Bela Zemlja, Gajdobra – Čelarevo, Preljina – Mrčajevci, Niš – Svrljig, Mataruška Banja – Ušće, kao i na više lokacija oko Čačka, Kragujevca, Valjeva, Zrenjanina i
