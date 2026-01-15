FBI ušao u kuću novinarke Vašington posta! Evo zbog čega su upali i šta su joj zaplenili

Kurir pre 2 sata  |  Beta)
FBI ušao u kuću novinarke Vašington posta! Evo zbog čega su upali i šta su joj zaplenili

Agenti američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) pretresli su danas dom novinarke Vašington posta u okviru istrage o osobi koja po ugovoru radi za vladu, a optužena je da je nosila kući tajna vladina dokumenta, javio je vašingtonski list.

FBI je pregledao uređaje novinarke Hane Nejtanson zaplenio njen telefon i sat Garmin iz njenog doma u saveznoj državi Virdžiniji, saopštio je Vašington post. Novinarka izveštava o transformaciji savezne vlade pod Donaldom Trampom i nedavno je napisala kako je stekla stotine novih izvora, zbog čega su je kolege nazvale "šaptačem savezne vlade".Mada nije neobično sprovoditi istragu oko poverljivih dokomenata, pretres kuće nekog novinara predstavlja eskalaciju u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

FBI pretresao dom novinarke Vašington Posta u istrazi oko curenja poverljivih podataka

FBI pretresao dom novinarke Vašington Posta u istrazi oko curenja poverljivih podataka

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonDonald TrampVirdžinijaFBIsad

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva: Ukrajinske trupe se povlače iz Harkovske oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva: Ukrajinske trupe se povlače iz Harkovske oblasti

RTV pre 9 minuta
Hidžab je bio zabranjen, društvo prozapadno Pre ajatolaha, Iran je bio drugi svet: Sve je delovalo idealno, ali je šahova…

Hidžab je bio zabranjen, društvo prozapadno Pre ajatolaha, Iran je bio drugi svet: Sve je delovalo idealno, ali je šahova tajna policija sprovodila teror

Blic pre 1 sat
Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva: Ukrajinske trupe se povlače iz Harkovske oblasti

Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva: Ukrajinske trupe se povlače iz Harkovske oblasti

RTS pre 34 minuta
FBI ušao u kuću novinarke Vašington posta! Evo zbog čega su upali i šta su joj zaplenili

FBI ušao u kuću novinarke Vašington posta! Evo zbog čega su upali i šta su joj zaplenili

Kurir pre 2 sata
Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Kurir pre 3 sata