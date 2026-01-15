Ovo niko nije očekivao - nova pobeda Denvera bez Jokića! Srbin ove sezone definitivno ima sa kim da igra: Petorica dvocifrenih u trijumfu protiv Dalasa!

Kurir pre 21 minuta
Ovo niko nije očekivao - nova pobeda Denvera bez Jokića! Srbin ove sezone definitivno ima sa kim da igra: Petorica dvocifrenih…

Prethodnih sezona Nikola Jokić nije imao adekvatnu podršku saigrača, sam na svojim leđima nosio je Denver, koji je bez njega delovao kao jedna prosečna NBA ekipa koja bi mogla samo da mašta o plasmanu u plej-of.

Sada su se stvari konačno promenile. Nikola više ne mora sve sam, njegovi saigrači igraju sjajno i Denver je jasno pokazao da je spreman za najveće domete. Prethodne noći, bez povređenog Nikole Jokića, Nagetsi su na gostovanju savladali Dalas Maverikse rezultatom 118:109 i tako zabeležili treći uzastopni trijum, četvrti u poslednjih pet utakmica. Sredinom prve deonice stigli su do prednosti i nisu je ispuštali do kraja meča. U jednom momentu imali su i ogromnih
NBA - Velika noć Nikole Vučevića!

Sportske.net pre 51 minuta
Nema Jokića, nema problema - Denver pobeđuje sve redom i ne namerava da stane

RTS pre 56 minuta
Denver ređa pobede i bez Nikole Jokića: Osporavani saigrač se pretvorio u "zver" i igra kao MVP

Mondo pre 1 sat
NBA - Velika noć Nikole Vučevića!

Sportske.net pre 51 minuta
