Pariz povukao crvenu liniju: Britanskim aktivistima zabranjen ulazak zbog napada na migrantske čamce!

Kurir pre 44 minuta  |  Beta)
Francuska je zabranila ulaz u zemlju za 10 članova britanske krajnje desničarske grupe "Raise the Colours" zbog optužbi za uništavanje čamaca kojima su se prevozili migranti, saopštio je danas francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zabrana je zvanično izrečena juče, a u njoj se navodi da se antimigrantskim aktivistima iz grupe "Raise the Colours" zabranjuje ulazak ili boravak u Francuskoj. U saopštenju se navodi da pobunjenici tragaju za malim čamcima koji se koriste na migracionoj ruti preko Lamanša, iz Francuske u Veliku Britaniju. Aktivisti grupe su takođe sprovodili "propagandne aktivnosti" duž severne francuske obale "usmerene na britansku javnost, koja je pozvana da ojača redove pokreta
Ministarstvo unutrašnjih poslovaVelika BritanijaParizFrancuska

