Španija je ipak nepremostiva prepreka: Rukometaši Srbije poraženi na startu Evropskog prvenstva

Od najnovijeg Hronološki Srbija - Španija 27:29 (15:19) Uroš Kojadinović blista na ovom meču! Ali to nije dovoljno.

Imamo igrača više, nervoza Španaca došla na naplatu. Ali naši žure u napadu, a Sergej Ernandez sve to brani! Đukić na aistenciju Ilića atraktivno šutira i pograđa mrežu! Postižu golove iz nemogućih situacija... Srbija i dalje juri zaostatak. Španija je sada u problemu. Sada njima igrač manje pravi problem. Naši to mudro koriste i uvećavaju prednost. Nastavljaju naši momci da propuštaju sjajne prilike... Srpski rukometaši se muče sa igračem manje, ali i sa