Jelena Kleut nije izabrana za redovnu profesorku na Filozofskom fakultetu

Prošireni Senat u novosadskom Rektoratu odlučio je da vanredna profesorka Filozofskog fakulteta Jelena Kleut ne bude izabarana u zvanje redovne profesorke.

Kleut je za N1 kazala kako je očekivala ovakvu odluku proširenog senata, ali da ju je iznenadilo to što je glasanje bilo tajno, što joj govori da članovi senata nisu spremni da imenom i prezimenom stanu iza svog glasa. – Čini mi se da je bilo jako važno delu rukovodstva Univerziteta u Novom Sadu i nekim dekanima da ovu odluku isteraju do okavog kraja, da mi vide leđa, da me odstrane iz akademske zajednice Univerziteta u Novom Sadu – objasnila je Kleut. Profesorka