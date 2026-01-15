Čedi Jovanoviću već dolazili izvršitelji: Živeo u vili u Zemunu, a uveliko bila prodata (foto)

Mondo pre 1 sat  |  Dragana Tomašević
Čedi Jovanoviću već dolazili izvršitelji: Živeo u vili u Zemunu, a uveliko bila prodata (foto)

Čedomir Jovanović je sa Acom tada počeo da živi u porodičnom stanu na Novom Beogradu, gde je danas, 15. januara izbila prava drama, jer su i tamo došli izvršitelji.

U oglašavanju za MONDO, Jovanović je otkrio da je prevaren, kao i da je problem nastao zbog falsifikovanih dokumenata Ovo nije prvi put da ima posla sa izvršiteljima – pre manje od godinu dana pokucali su na vrata vile u Zemunu u kojoj je boravio Jovanović, a koja je prodata i nije u njegovom vlasništvu, pisali su mediji. Izvršitelji i policija su tada u pratnji vatrograsaca i kombija za selidbe stigli na adresu u Zemunu, u prepodnevnim satima iselili Jovanovića.
