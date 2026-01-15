Danica Grujičić dežurala kad je Arkan stigao izrešetan u bolnicu: "One su ga stavile u džip i dovele u Urgentni"

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Danica Grujičić dežurala kad je Arkan stigao izrešetan u bolnicu: "One su ga stavile u džip i dovele u Urgentni"

Na današnji dan pre 26 godina, 15. januara 2000. godine, ubijen je Željko Ražnatović Arkana u foajeu hotela "Interkontinental" na Novom Beogradu.

Upucan je sa tri hica u glavu dok je sedeo sa dvojicom prijatelja, a danas je na Novom groblju u Beogradu održan pomen povodom 26 godina od njegovog ubistva. Doktorka Danica Grujičić, bivša ministarka zdravlja, je bila dežurna tog 16. januara 2000. u Urgentnom centru kada je Arkan dovezen ranjen nakon pucnjave. Za "Blic" se prisetila tog trenutka kada je Ražnatović stigao privatnim vozilom u staru zgradu Urgentnog centra. "Ja sam bila dežurna od strane
