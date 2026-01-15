"Dušane, odmori, pa u pohod na medalju": Vaterpolisti Srbije znaju kako sa Francuzima, poslaće Jakšu na najjačeg

Vaterpolo reprezentacije Srbije u nastavku Evropskog prvenstva u Beogradu odmeriće snage sa selekcijom Francuske, a meč je na programu u petak od 20.30.

Sava Ranđelović i Radomir Drašović izneli su očekivanja pred duel u kome neće imati pomoć Dušana Mandića. Ranđelović kao jedan od najiskusnijih u timu zna šta može da očekuje od dobro poznatog rivala i veruje da mogu da ostvare zacrtani cilj. "Očekujem pobedu, dosta smo kvalitetnija ekipa. Oni su promenili dosta igrača u odnosu na Pariz, igrali smo u Trebinju. Ako uđemo agresivno od početka, neće biti problema. Znamo od koga nam preti najveća opasnost i spremićemo