"Dušane, odmori, pa u pohod na medalju": Vaterpolisti Srbije znaju kako sa Francuzima, poslaće Jakšu na najjačeg

Mondo pre 45 minuta  |  Jelena Bijeljić
"Dušane, odmori, pa u pohod na medalju": Vaterpolisti Srbije znaju kako sa Francuzima, poslaće Jakšu na najjačeg

Vaterpolo reprezentacije Srbije u nastavku Evropskog prvenstva u Beogradu odmeriće snage sa selekcijom Francuske, a meč je na programu u petak od 20.30.

Sava Ranđelović i Radomir Drašović izneli su očekivanja pred duel u kome neće imati pomoć Dušana Mandića. Ranđelović kao jedan od najiskusnijih u timu zna šta može da očekuje od dobro poznatog rivala i veruje da mogu da ostvare zacrtani cilj. "Očekujem pobedu, dosta smo kvalitetnija ekipa. Oni su promenili dosta igrača u odnosu na Pariz, igrali smo u Trebinju. Ako uđemo agresivno od početka, neće biti problema. Znamo od koga nam preti najveća opasnost i spremićemo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Protiv Francuske se samo Srbi pitaju

Protiv Francuske se samo Srbi pitaju

Sport klub pre 25 minuta
Ranđelović: Očekujem pobedu, kvalitetnija smo ekipa od Francuske

Ranđelović: Očekujem pobedu, kvalitetnija smo ekipa od Francuske

RTS pre 25 minuta
"Pobedite sve tri, a onda niste povlašćeni, nego..." Strahinja Rašović najavio veliku borbu u drugoj fazi Evropskog prvenstva…

"Pobedite sve tri, a onda niste povlašćeni, nego..." Strahinja Rašović najavio veliku borbu u drugoj fazi Evropskog prvenstva

Kurir pre 1 sat
Težak ispit za Srbiju na startu Evropskog prvenstva

Težak ispit za Srbiju na startu Evropskog prvenstva

Sputnik pre 1 sat
"Kako zaustaviti Vernoa? Stavićemo Jakšu, pa neka se bore"

"Kako zaustaviti Vernoa? Stavićemo Jakšu, pa neka se bore"

B92 pre 1 sat
Turci uhvatili voz za gornji dom

Turci uhvatili voz za gornji dom

Sport klub pre 1 sat
Raspored Srbije u drugoj fazi EP-a - sva tri meča u istom večernjem terminu

Raspored Srbije u drugoj fazi EP-a - sva tri meča u istom večernjem terminu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoParizTrebinjeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Održan je 11. Međunarodni memorijalni turnir „Nenad Manojlović“

Održan je 11. Međunarodni memorijalni turnir „Nenad Manojlović“

Glas Šumadije pre 25 minuta
Legenda Partizana ima novu profesiju: Bo Mekejleb postao trener!

Legenda Partizana ima novu profesiju: Bo Mekejleb postao trener!

Hot sport pre 5 minuta
Novim igračima GFK „Dubočice“ isplaćene zaostale plate – predstoje promene u rukovodstvu

Novim igračima GFK „Dubočice“ isplaćene zaostale plate – predstoje promene u rukovodstvu

Jugmedia pre 30 minuta
SSP i SNS različito o incidentima na koncertu Ane Bekute u Čačku

SSP i SNS različito o incidentima na koncertu Ane Bekute u Čačku

Radio sto plus pre 10 minuta
UŽIVO: Salcburg ne prašta greške Zvezdi – 0:2!

UŽIVO: Salcburg ne prašta greške Zvezdi – 0:2!

Sport klub pre 0 minuta