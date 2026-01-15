Ko je jezivi maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Tu je zbog čoveka kom su pucali u glavu i odsekli mu deo tela

Nevenčani suprug Katarine Živković, Nebojša Stojković Stojke, danas se pojavio na pomenu Željka Ražnatovića Arkana na Novom Groblju, ali je očigledno pokušao da ostane neprimećen.

Stojke je stigao oko pola sata nakon Cece Ražnatović, koja je na groblje došla u pratnji sestre Lidije Ocokoljić, snaje Bogdane Ražnatović, majke Mire i unuka Željka. Sa kačketom duboko navučenim na glavu i tamnim naočarima za sunce, Stojković je sve vreme gledao u zemlju i izbegavao poglede prisutnih, jasno je bilo da želi da se "sakrije od očiju javnosti". Okupljeni su šapatom komentarisali njegov dolazak, dok je on brzo prošao pored ljudi koji su došli da