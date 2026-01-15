Najbogatiji klinac 90-ih na pomenu Arkanu! Celom odeljenju kupio patike, trošio 3.000 maraka za noć (video)

Mondo pre 1 sat
Sin pokojnog Milenka Mandića Mande (44), Aleksandar Mandić, viđen je danas na Novom groblju, na pomenu Željku ražnatoviću Arkanu.

Mandić je u medijima dobio nadimak "najbogatiji klinac 90-ih godina". Sa nepunih 6 godina je vozio automobil, posedovao oružje, živeo u vili, pohađao francusku školu, imao guvernantu, trenirao boks i fudbal. Za sebe kaže da je bio sin najboljeg oca na svetu i da je živeo bajku koja je nasilno prekinuta kada su mu ubili oca 15. januara 2000. godine u beogradskom hotelu "Interkontinental". Prošle su 24 godine od kada su tog kobnog dana u hotelu ubijeni njegov otac
