"Ovo bi kidalo i na sahrani": 4 miliona ljudi odlepilo zbog onoga kog je mlada angažovala na devojčkoj večeri

Mondo pre 12 minuta  |  Jelena Sitarica
"Ovo bi kidalo i na sahrani": 4 miliona ljudi odlepilo zbog onoga kog je mlada angažovala na devojčkoj večeri

Kada govorimo o devojačkim večerima, većina razmišlja u pravcu neke lude žurke, iznajmljene kuće, splava, pojedinci angažuju čak i stripera.

Međutim, jedna grupa devojka odlučila je da svoju prijateljicu koja se udaje iznenade na urnebesan način i da organizuju sedeljku na kojoj će glavna zvezda biti mađioničar. Oduševljenje buduće mlade najbolje se vidi na početku snimka, a njena iskrena reakcija podsećala je mnoge na to kako deca uglavnom reaguju kada vide mađioničare. Pogledajte viralni snimak: Komentari nisu izostali, a ljudi ne prestaju da se oduševljavaju originalnom idejom. "Ovo bi kidalo i na
Otvori na mondo.rs

Mondo »

Italijani tvrde da je Partizan prodao fudbalera: Evropski velikan šalje milione u Humsku

Italijani tvrde da je Partizan prodao fudbalera: Evropski velikan šalje milione u Humsku

Mondo pre 2 minuta
"Tramp i dalje želi da osvoji Grenland": Propao prvi sastanak u Vašingtonu, Danci se obratili na ulici (foto)

"Tramp i dalje želi da osvoji Grenland": Propao prvi sastanak u Vašingtonu, Danci se obratili na ulici (foto)

Mondo pre 1 satjoš 1 povezana
"Ubijanja su prestala": Prve reči Trampa o Iranu nakon evakuacije vojnog osoblja na Bliskom istoku

"Ubijanja su prestala": Prve reči Trampa o Iranu nakon evakuacije vojnog osoblja na Bliskom istoku

Mondo pre 2 satajoš 4 povezane
Najmoćnija evropska sila šalje vojsku na Grenland: Istorijska mobilizacija Evrope protiv Trampa

Najmoćnija evropska sila šalje vojsku na Grenland: Istorijska mobilizacija Evrope protiv Trampa

Mondo pre 3 satajoš 1 povezana
Srbija razbila Izrael za prvo mesto u grupi: Sad idemo ka polufinalu Evropskog prvenstva

Srbija razbila Izrael za prvo mesto u grupi: Sad idemo ka polufinalu Evropskog prvenstva

Mondo pre 1 satjoš 2 povezane
Mondo »

Najnovije vesti »

Astronauti krenuli ka Zemlji u prvoj medicinskoj evakuaciji iz svemira

Astronauti krenuli ka Zemlji u prvoj medicinskoj evakuaciji iz svemira

Beta pre 12 minuta
Pravedni gnev, brutalna odmazda

Pravedni gnev, brutalna odmazda

Radar pre 12 minuta
Razlog za početak predizborne kampanje

Razlog za početak predizborne kampanje

Radar pre 12 minuta
Izbor urednika: Prostor za Hanu Arent, Džerija Springera za gradonačelnika

Izbor urednika: Prostor za Hanu Arent, Džerija Springera za gradonačelnika

Radar pre 12 minuta
Trošili 4,6 miliona evra na sat

Trošili 4,6 miliona evra na sat

Radar pre 12 minuta