"Ovo bi kidalo i na sahrani": 4 miliona ljudi odlepilo zbog onoga kog je mlada angažovala na devojčkoj večeri

Kada govorimo o devojačkim večerima, većina razmišlja u pravcu neke lude žurke, iznajmljene kuće, splava, pojedinci angažuju čak i stripera.

Međutim, jedna grupa devojka odlučila je da svoju prijateljicu koja se udaje iznenade na urnebesan način i da organizuju sedeljku na kojoj će glavna zvezda biti mađioničar. Oduševljenje buduće mlade najbolje se vidi na početku snimka, a njena iskrena reakcija podsećala je mnoge na to kako deca uglavnom reaguju kada vide mađioničare. Pogledajte viralni snimak: Komentari nisu izostali, a ljudi ne prestaju da se oduševljavaju originalnom idejom. "Ovo bi kidalo i na