"Vidite ovaj papir? Sve ću da bacim i ništa neću da kažem": Đurović se naljutio u studiju, nije verovao u Zvezdu

Trofejni srpski trener Vlade Đurović posle pobede Crvene zvezde protiv Armanija u Milanu nije hteo da kaže sve što je planirao u toku utakmice.

Tačnije, do poluvremena. "Vidite ovo što sam napisao? Sve to sam napisao do poluvremena i sve bacam, neću ništa da kažem, toliko sam bio ljut. Nisam verovao u pobedu ni slučajno kada smo primili 55 poena, a rekao sam da se ne jurimo sa njima i nisam pogodio. Primili su 96 poena i pobedili osam razlike, dali su 104 poena, svaka im čast". "Pokazali su karakter, borbeni duh, da veruju, karakter... Zasluge pripadaju igračima, stručnom štabu, uprav i predsedniku Željku