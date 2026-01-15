"Vidite ovaj papir? Sve ću da bacim i ništa neću da kažem": Đurović se naljutio u studiju, nije verovao u Zvezdu

Mondo pre 14 minuta
"Vidite ovaj papir? Sve ću da bacim i ništa neću da kažem": Đurović se naljutio u studiju, nije verovao u Zvezdu

Trofejni srpski trener Vlade Đurović posle pobede Crvene zvezde protiv Armanija u Milanu nije hteo da kaže sve što je planirao u toku utakmice.

Tačnije, do poluvremena. "Vidite ovo što sam napisao? Sve to sam napisao do poluvremena i sve bacam, neću ništa da kažem, toliko sam bio ljut. Nisam verovao u pobedu ni slučajno kada smo primili 55 poena, a rekao sam da se ne jurimo sa njima i nisam pogodio. Primili su 96 poena i pobedili osam razlike, dali su 104 poena, svaka im čast". "Pokazali su karakter, borbeni duh, da veruju, karakter... Zasluge pripadaju igračima, stručnom štabu, uprav i predsedniku Željku
Obradović: "Mentalitet i karakter ispred svega"

Evo zašto je Crvena zvezda okrenula Milano: Trener Olimpije sve otkrio na konferenciji!

Pojavio se i doneo šokantan preokret: Batler jasan nakon pobede gde je bio motor Zvezde!

Tabela Evrolige nakon Zvezdine pobede: Crveno-beli na pobedu od mesta koje direktno vodi u plej-of!

I Pariz nemoćan: Monako vezao 10 pobeda u nizu pred Zvezdu

Ponos Izraela stotkom do novog trijumfa: Košarkaši Makabija pobedili Žalgiris

(VIDEO) Batler filozofski: Košarka je kao život…

Veliki preokret Zvezde u Milanu: Crveno-beli savladali Armani

(Evroliga – tabela) Zvezda i dalje u plej-in zoni, Partizan na začelju

Milosavljev razočaran posle Španije: „Mislim da ekipa ono što sam ja bio uključen i što sam znao nije poslušala ni 10 odsto“…

Dejan Stanković zadovoljan uprkos porazu Zvezde: „Ovaj nivo i pristup biće nam vodilja za dalje“

Lindzi Von moli da joj se vrati ukradena oprema

